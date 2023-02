La mamma viene a sapere che la figlia era vittima di bullismo e per difendere la figlia entra in classe e prende a testate una ragazzina.

Una mamma si è fatta giustizia da sola ed ha preso a testate una ragazzina in classe perché ha scoperto che bullizzava la figlia.

La donna è stata denunciata, ma subito dopo ha ricevuto numerose minacce.

Mamma prende a testate una ragazzina in classe: bullizzava la figlia

Ci troviamo a Bari, all’IISS Majorana. Questa vicenda risale ad alcuni mesi fa e vede protagonista una ragazzina, la sua bulla, la madre della giovane bullizzata e il patrigno della bulla. Andiamo in ordine. Una ragazzina era stata picchiata dalla sua compagna di classe con un mattarello durante i laboratori di cucina.

Una mattina la madre della ragazza vittima di bullismo è entrata in classe ed ha individuato la bulla della figlia colpendola con alcune testate. La signora è stata immediatamente denunciata, ma il patrigno della bulla ha iniziato a minacciare la donna commettendo anche stalking nei suoi confronti.

Le conseguenze giuridiche di questa vicenda

Come è andata a finire questa storia? Che la denuncia per aggressione è rimasta, ma a dover rispondere alla legge sarà anche il patrigno della bulla perché è stato a sua volta denunciato per stalking e per minacce.

La scuola ha detto di non sapere nulla riguardo gli episodi di bullismo che avvenivano in quella classe ma si è comunque limitata a dividere le due ragazze. Il legale della donna che ha preso a testate la bulla della figlia, a proposito delle minacce alla sua assistita, ha dichiarato: