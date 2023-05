Mamma prenota la chiesa per il matrimonio al posto del figlio, il prete si rifiuta

Una vicenda curiosa che arriva da Roma e che, più che ad un episodio, sembra rimandare ad un fenomeno: una mamma prenota chiesa per il matrimonio al posto del figlio ma il prete si rifiuta ed offre una soluzione alternativa. Da quanto si apprende la risposta del sacerdote a quella richiesta è stata inequivocabile. “Si sposi per procura”.

Prenota chiesa per il matrimonio al posto del figlio

A parlare sul Messaggero è stato il parroco di una chiesa nel centro storico di Roma. Che ha detto:“Sono sempre più le madri che vengono a prenotare la chiesa per il matrimonio al posto dei figli, ma io insisto che vengano gli sposi”. Poi la precisazione: “Le richieste sono ogni anno tantissime”. Ed a traino di essere arrivano episodi strani o comunque molto articolari, come quello che avrebbe visto due mamme che si è recate in chiesa con i figli per fissare la data delle nozze.

Senza nubendi ad opzionare le nozze

E il particolare? Ci erano andate senza i nubendi. A quel punto il sacerdote stupito, ha detto: “Se volete, potete anche sposare i vostri figli per procura”. Al di là del sarcasmo resta un dato: “Se gli sposi non vengono a prenotare, il rischio di errori è alto”. Perciò è paradossalmente meglio contrarre matrimonio per procura. Come si legge si tratta di un istituto disciplinato dal codice civile con cui si dà la possibilità a chi vuole convolare a nozze, ma non può essere presente, di essere rappresentato da altre persone. E nel caso mancassero entrambi i partner? In quel caso si verifica il doppio matrimonio per procura. Ecco la casistica: quando una coppia desidera sposarsi, ma uno o entrambi i nubendi non possono partecipare per motivi quali il servizio militare, la reclusione o le restrizioni di viaggio.