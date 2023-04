Mamma si sveglia e trova il figlio neonato morto: tragedia a Sora

Dramma a Sora, in provincia di Frosinone, dove nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 19 Aprile, una mamma ha trovato il suo bambino morto nella culla. Il neonato aveva appena 15 giorni.

Sora, mamma si sveglia e trova il bimbo neonato morto nella culla

La mamma era andata a dormire serena dopo aver dato la buonanotte al suo figlioletto di 15 giorni coricato nella sua culla, ma il suo risveglio è stato traumatico. La donna, infatti, si è alzata all’alba e avvicinandosi al lettino del bimbo ha notato che il piccolo non si muoveva. Dopo aver provato a scuoterlo, la donna sempre più preoccupata ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, per il suo bambino non c’è stato nulla da fare: il neonato di 15 giorni è morto nel sonno.

Il racconto della madre e l’autopsia sul corpo del bambino

Nella casa di Sora sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della mamma, ancora sconvolta per l’accaduto. Al momento non si conoscono le cause del decesso del neonato, per scoprirle si dovrà attendere l’autopsia. La salma del bambino, nel frattempo, è stata trasferita in obitorio presso la camera mortuaria dell’ospedale della Santissima Trinità.