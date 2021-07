Mamma tigre adotta maialini dopo aver perso i propri cuccioli

La storia della tigre che adotta i maialini dopo aver perso i propri cuccioli nati prematuri ha commosso il mondo dei social: ma qual è la verità?

La storia di una mamma tigre che adotta dei maialini dopo aver perso i propri cuccioli è diventata virale sul web, pur essendo ormai trascorso diverso tempo da quando i fatti si sono verificati.

Mamma tigre adotta maialini dopo aver perso i cuccioli

La storia, risalente a diversi anni fa, ha come protagonista una tigre dello zoo della California che avrebbe adottato una cucciolata di maialini dopo aver perso i propri figli nati sottopeso e prematuri. La perdita dei propri cuccioli ha fatto cadere la madre in depressione al punto da rifiutare il cibo. Era ormai prossima alla morte quando i veterinari dello zoo hanno deciso di affidarle degli altri cuccioli di tigre.

Dal momento che era particolarmente difficile trovare dei tigrotti della stessa età, hanno scelto di “mascherare” alcuni maialini per alleviare la sofferenza della mamma. Sorprendetemente, la tigre invece di divorarli li ha adottati e se ne è presa cura come se fossero suoi.

La vera storia

La verità, tuttavia, è ben lontana da questa – tenerissima – storia. Secondo fonti locali, i maialini non sono stati adottati da una mamma tigre depressa ma vengono dal Tiger Zoo di Sriracha, in Thailandia, un luogo famoso per le sue esibizioni esotiche.

Qui i maialini sono abituati a vivere con i cuccioli e le madri di entrambe le specie – tigri e maiali – proprio per imparare a convivere e a relazionarsi. Dunque, il “costume” da tigre indossato dai cuccioli non è altro che una torvata dei guardiani dello zoo per attirare più visitatori.