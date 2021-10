Manageritalia, il segretario generale Fiaschi tra i 100 welfare specialist di Fortune Italia

Roma, 15 ott. (Labitalia) – I 100 'welfare specialist' in Italia. E' il tema dello speciale del numero di Fortune Italia in edicola. Una rassegna dei protagonisti di un mondo aggiornato e contemporaneo di nuova protezione sociale che dopo Covid-19 sta assumendo caratteristiche nuove, sempre più essenziali nella vita di un’impresa e di un territorio.

Di qualunque comunità. Così recita il senso di questo riconoscimento e segnalazione di esperti della materia.

La presenza del segretario generale di Manageritalia, Massimo Fiaschi, tra questi specialist è un riconoscimento alla Federazione dei manager del terziario e all’innovativo welfare contrattuale costruito nel tempo con il contributo di tanti manager e di una preparata struttura professionale. In questo percorso c’è sicuramente il merito professionale anche di Fiaschi, che opera in Manageritalia dal lontano 1996 occupandosi di attività sindacale e problemi del lavoro prima come responsabile del settore sindacale e poi come assistente alle delegazioni impegnate nella gestione e rinnovo dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del terziario.

La storia contrattuale di Manageritalia proprio a livello di welfare è fatta di frequenti innovazioni e grande lungimiranza. Solo per citare alcuni capisaldi ricordiamo l’introduzione a livello contrattuale nel 1992 della formazione con il centro formazione management del terziario, nel 1995 dell’outplacement e nel 2001 della long term care. Ultimo, ma non per ultimo, l’accordo firmato a giugno 2021 da Manageritalia e Confcommercio che rimodula e rinforza il welfare della categoria e le politiche attive del lavoro, per affrontare con strumenti più adeguati la ripartenza del terziario, supportando dirigenti e aziende.