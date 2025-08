Manchester United: Fernandes chiede rinforzi per la prossima stagione

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, non ha nascosto il suo disappunto dopo il pareggio 2-2 contro l’Everton. In un’intervista post partita, ha sottolineato l’importanza di migliorare la qualità della squadra in vista della nuova stagione di Premier League. Questa amichevole, disputata ad Atlanta, ha messo in luce alcune lacune nella prestazione del suo team, che Fernandes ha descritto come “pigra”.

Ma cosa significa davvero questo per il futuro del Manchester United?

Un’amichevole deludente

La partita era iniziata bene per i Red Devils, con un gol di Fernandes che sembrava promettere una vittoria. Tuttavia, il vantaggio è stato presto annullato da un gol di Iliman Ndiaye. Nonostante un secondo gol di Mason Mount, un’autorete di Ayden Heaven al 75° minuto ha rovinato i piani per un trionfo. Questo risultato ha pesato sul morale della squadra, che in precedenti incontri contro West Ham e Bournemouth aveva mostrato segni di ripresa. Ma come si può superare questa delusione?

Fernandes ha commentato l’andamento della partita con una certa frustrazione: “La nostra prestazione non è stata la migliore e siamo stati un po’ pigri. Vogliamo evitare questo perché con la pigrizia puoi pagare in qualsiasi momento”. Le sue parole riflettono le aspettative di una squadra che, dopo un tour negli Stati Uniti, si aspettava risultati migliori.

Richiesta di rinforzi

Non solo il capitano ha espresso il suo rammarico, ma ha anche fatto un appello alla dirigenza per investire in nuovi giocatori. “È migliorato, ma non è dove deve essere. È chiaro che abbiamo bisogno di più qualità per far alzare il livello di tutti”, ha dichiarato Fernandes. Attualmente, il club ha già ingaggiato Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, ma il capitano spera in ulteriori acquisti prima della chiusura del mercato il 1 settembre. Ma basteranno queste aggiunte per risollevare le sorti della squadra?

Il manager Ruben Amorim ha risposto ai commenti di Fernandes, sostenendo che è positivo che i giocatori siano consapevoli della situazione attuale. “Il momento del tour è stato perfetto. Abbiamo avuto settimane per lavorare in un buon ambiente e ora ci prepariamo a tornare a Carrington per iniziare la stagione”, ha aggiunto il tecnico. Un segnale di ottimismo, ma il tempo stringe.

Prossimi impegni

Il Manchester United aprirà la nuova stagione di Premier League il 17 agosto contro l’Arsenal. I tifosi sperano che le critiche di Fernandes possano spingere la dirigenza a fare gli sforzi necessari per rinforzare la rosa e migliorare le prestazioni della squadra. Dopo una delle campagne più deludenti della loro storia, chiusa al 15° posto nella stagione 2024-2025, tutti si chiedono: riuscirà il Manchester United a tornare ai vertici del calcio inglese?

