Roberto Mancini è il protagonista della nuova campagna del Governo contro le droghe. Il filmato, trasmesso su tutte le reti, ha alzato un polverone non indifferente. La polemica si è accesa in un lampo e molti Vip hanno bocciato il contenuto.

Mancini: il video contro le droghe accende la polemica

“Le droghe? Tutte le droghe fanno male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere“, afferma Roberto Mancini nel video contro le droghe promosso da Palazzo Chigi. La nuova campagna del Governo è stata trasmessa ovunque, sia in tv che sui social, e la polemica è nata in un lampo. In molti, infatti, hanno fatto notare che il filmato non fa altro che invogliare al consumo di sostanze stupefacenti.

I Vip contro il video di Mancini sulle droghe

Il video di Mancini intende mettere in guardia i più giovani dalle droghe ma, per il momento, ha avuto l’effetto contrario. Selvaggia Lucarelli ha condiviso il filmato sui suoi social e ha sottolineato che l’unico messaggio che resta è: “Le droghe? Fatele girare?“. Le parole della giornalista hanno riscosso apprezzamenti da altri Vip. Bianca Balti ha tuonato:

“La pubblicità regresso. Che mira a far sentire dei fighi i bigotti e colpevolizza oltremodo le persone che hanno un problema di dipendenza dalle sostanze. Molto triste all’alba del 2023″.

Mancini contro le droghe = pubblicità regresso

In tanti hanno fatto notare che il video di Mancini contro le droghe sia da bollare come “pubblicità regresso“. Fiammetta Cicogna, d’accordo con la Lucarelli, ha esclamato: “Ma po**o cane“. Marco Maccarini, invece, lancia una frecciatina al Ct della Nazionale: “Anche il doping?“. Selvaggia ha replicato: “Quella non è droga, è un aiutino”. Nemmeno la gente comune ha apprezzato la campagna del Governo: “Ma quanto è ridicolo lo spot contro le droghe di Mancini?”, oppure “Ma quanto è cringe?”.