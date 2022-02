Mancini (Sorgenia): "Turano Lodigiano esempio di sostenibilità a cui guardare"

Roma, 4 feb. – (Adnkronos) – La comunità energetica rinnovabile di Turano Lodigiano "rappresenta un esempio a cui guardare per tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dai piccoli comuni, e per i distretti industriali. Oggi autoprodurre energia sui tetti è estremamente conveniente, con le comunità energetiche lo diventa ancora di più.

Abbiamo 8mila comuni in Italia, non ce n'è uno che non abbia un potenziale importantissimo da poter cogliere. Come Sorgenia faremo la nostra parte per portare l'esperienza a disposizione di chi desideri realizzare questo percorso". Così Gianfilippo Mancini, Ceo di Sorgenia, in occasione dell'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile di Turano Lodigiano.

"Stiamo vivendo un cambio di paradigma nel mondo dell'energia e questa comunità energetica lo rappresenta al meglio. Stiamo vivendo un'epoca in cui c'è finalmente una presa di coscienza forte sul'ambiente e questo si interseca con un cambiamento nel paradigma dei prezzi dell'energia, mi auguro che sia un fenomeno transitorio ma dobbiamo prepararci a convivere con la possibilità che questa accada e si ripeta" dice Mancini, sottolineando che a Turano Lodigiano "l'energia sta diventando un'energia in 3d: democratica, decarbonizzata, digitalizzata".

Mancini sottolinea "il ruolo delle comunità nel generare un modello di crescita che sia realmente sostenibile" e che "si sta aprendo una nuova era e le comunità energetiche sono la dimostrazione di cosa significhi questa era". Quella di Turano Lodigiano "ci rende particolarmente orgogliosi perché è una delle primissime comunità energetiche rinnovabili in Italia, la più significativa in termini di dimensioni: includerà 23 famiglie, una parrocchia, 9 utenze comunali" con una piattaforma digitale che consentirà di monitorare e avere informazioni in tempo reale su autoproduzione, consumi, CO2 evitata.

Tutto "sotto il cappello di una comunità energetica che consente di ridurre drasticamente, in alcuni casi anche azzerare, il costo dell'energia".