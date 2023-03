Mandato d'arresto per Putin, l'annuncio della Corte penale internazionale - Video

Mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin. La Corte penale internazionale, attraverso le parole del presidente Piotr Hofmanski, annuncia il provvedimento. Putin finisce sotto accusa per la deportazione di civili, e in particolare bambini, dai territori che la Russia ha occupato d...

Mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin. La Corte penale internazionale, attraverso le parole del presidente Piotr Hofmanski, annuncia il provvedimento. Putin finisce sotto accusa per la deportazione di civili, e in particolare bambini, dai territori che la Russia ha occupato durante la guerra in Ucraina.