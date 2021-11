I Maneskin sono stati scelti per annunciare le nomination ai Grammy Awards 2022 ma la bassista Victoria De Angelis non ha partecipato all’evento.

Nel corso dell’evento organizzato in livestreaming per annunciare le nomination ai Grammy Awards 2022, anche i Maneskin sono stati scelti per comunicare alcune candidature. In questo contesto, tuttavia, è stata notata subito l’assenza della bassista Victoria De Angelis.

Maneskin annunciano le nomination ai Grammy Awards 2022

Nella giornata di martedì 23 novembre, i Maneskin sono stati scelti per svelare alcune delle nomination ai Grammy Awards 2022.

L’importante compito assegnato ai Maneskin era stato rivelato dalla stessa band italiana che, postando un messaggio sulla pagina Twitter ufficiale del gruppo aveva rivelato: “Siamo così entusiasti di essere stati scelti tra i presentatori che annunceranno le nomination ai GRAMMYs martedì 23 novembre. Sintonizzatevi per scoprire chi sarà nominato”.

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23. Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 23, 2021

Maneskin annunciano le nomination ai Grammy Awards 2022: la misteriosa assenza di Victoria De Angelis

In occasione della diretta streaming organizzata dalla Recording Academy, quindi, i Maneskin hanno svolto in modo impeccabile il compito che era stato loro assegnato.

Per l’evento, infatti, il frontman Damian, Ethan e Thomas hanno rivelato le nomination mostrando di essere perfettamente a loro agio con l’inglese e mostrando di essere padroni della scena e all’altezza del ruolo che gli era stato affidato.

Non è passata inosservata, tuttavia, l’assenza della bassista Victoria De Angelis che avrebbe dovuto presenziare all’evento in compagnia degli altri componenti della band.

Maneskin annunciano le nomination ai Grammy Awards 2022: il tweet della bassista

Per quanto riguarda l’assenza di Victoria De Angelis, la bassista si è limitata a commentare la vicenda con un tweet che riportava il seguente messaggio: “Purtroppo non ho potuto partecipare all’annuncio dei nominati, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa!”.

Victoria De Angelis, quindi, non ha spiegato per quale motivo non abbia partecipato all’evento: la sua assenza, di conseguenza, resta avvolta nel mistero.