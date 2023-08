Maneskin, arriva il nuovo singolo 'Honey (are u coming?)'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - Annuncio a sorpresa dei Maneskin: arriva il loro nuovo singolo, dal titolo 'Honey (are u coming?)'. Dopo il trionfo negli stadi per il loro primo tour, ovunque sold out, la band romana torna con un nuovo brano, di cui non si sa nulla oltre al titolo.Il brano ...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Annuncio a sorpresa dei Maneskin: arriva il loro nuovo singolo, dal titolo 'Honey (are u coming?)'. Dopo il trionfo negli stadi per il loro primo tour, ovunque sold out, la band romana torna con un nuovo brano, di cui non si sa nulla oltre al titolo.

Il brano 'Honey (are u coming?)' è stato annunciato oggi dai Maneskin sui social e tanto è bastato per attirare l'attenzione dei fan della band di tutto il mondo, che attendono l'uscita del nuovo brano in arrivo dopo l'ultimo album 'Rush', al numero 1 in classifica in ben 15 Paesi.

Un successo mondiale quello di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan che quest’estate li ha visti riempire non solo gli stadi italiani, ma anche importanti Festival internazionali come Coachella, Glastonbury e Primavera Sound. A settembre, i Maneskin saranno di nuovo live con 'Rush! World Tour', tournée nelle arene di Nord e Sud America, Giappone, Regno Unito e tutta l'Europa continentale.