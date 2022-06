Maneskin, chi è il fidanzato di Victoria De Angelis: spunta la foto

Maneskin, chi è il fidanzato di Victoria De Angelis: la foto del fortunato è virale.

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, riscuote sempre una certa curiosità, soprattutto sul piano sentimentale. Nelle ultime ore, un’indiscrezione che arriva dalla Spagna, svela l’identità del suo fidanzato: la foto, neanche a dirlo, è virale.

Chi è il fidanzato di Victoria De Angelis?

Quando i Maneskin hanno fatto irruzione nella scena musicale italiana, in molti hanno pensato che tra il leader Damiano e la bassista Victoria De Angelis ci fosse del tenero. I due, in un primo momento, hanno assistito al chiacchiericcio in silenzio, poi hanno vuotato il sacco. Tra loro non c’è mai stata una storia d’amore, ma solo una splendida amicizia, che si può quasi definire fratellanza. A distanza di qualche tempo da quel momento, spunta una foto del fidanzato di Victoria.

Fidanzato o semplice amico?

Secondo il tabloid spagnolo Crush News, il fidanzato della De Angelis sarebbe lo stesso ragazzo che ultimamente compare nelle sue foto Instagram. Risponde al nome di José Tomás Ayerbe Lombardi ed è chiaro che lui e Victoria hanno un bel rapporto. Ovviamente, potrebbe tranquillamente trattarsi di una semplice amicizia. Nonostante tutto, il tabloid spagnolo sostiene che i due abbiano trascorso molto tempo insieme a Londra. Tra un giro nei pub della città e una sessione di shopping, la bassista dei Maneskin e il presunto fidanzato se la sono spassata alla grande.

Victoria: silenzio sulla sua vita sentimentale

E’ bene sottolineare che, per ora, la De Angelis non ha confermato o smentito il gossip. Quando le sono state chieste informazioni sulla sua vita sentimentale, Victoria si è limitata ad ammettere di essere di genere fluido.