Maneskin, concerto di Capodanno a Los Angeles: il successo negli USA

I Maneskin hanno concluso il loro glorioso 2021 partecipando da protagonisti al concerto di Capodanno organizzato a Los Angeles.

Per i Maneskin, il 2021 si è concluso con il concertone tenuto a Los Angeles e trasmesso in diretta televisiva dall’emittente americana ABC. Insieme alla band italiana, sul palco erano presenti anche tante altre star del pop, del rap e del rock statunitense come, ad esempio, OneRepublic o Travis Barker.

Il 2021 è stato un anno costellato di successi per i Maneskin e si è concluso con la partecipazione al concertone di Capodanno organizzato a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. La band italiana, infatti, è stata tra le protagoniste dell’evento, condotto da Ryan Seacrest e trasmesso in diretta televisiva dall’emittente americana ABC.

Insieme ai Maneskin, sul parco del concertone di LA, si sono alternati artisti di punta del rock, del pop e del rap made in USA come OneRepublic, Polo G, Macklemore, Ryan Lewis, Travis Barker, French Montana o, ancora, Avril Lavigne.

Thank you 2021! 🎆 Thank you @RockinEve! Don't miss the rest of the show on ABC! #RockinEve pic.twitter.com/t7et3w8vwm

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 1, 2022