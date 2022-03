Maneskin, ecco tour mondiale: via da Seattle 31 ottobre e niente Russia

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – I Maneskin annunciano oggi il loro primo tour mondiale, che si svilupperà in 48 concerti fra Nord America ed Europa. Partenza da Seattle, negli Usa, il 31 ottobre. Le date del Loud Kids Tour sono aumentate e includono ora il primo 'headline tour' in Nord America, oltre a diverse date aggiunte agli show nei palazzetti italiani.

Il Tour nei Club Europeo, precedentemente posticipato, si sposta nei Palasport nel 2023.

"Vi annunciamo con grande emozione che il nostro Loud Kids tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale!", dichiarano i Maneskin. "Il Loud Kids tour è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta. Abbiamo inoltre aggiunto alcune nuove date per tutti coloro che non sono riusciti a prendere i biglietti in tempo.

Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre".

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 31 ottobre 2022 da Seattle.

Da lì i Maneskin suoneranno in 16 città degli Stati Uniti – tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date. A seguito della grande richiesta, i Måneskin hanno ampliato gli show europei includendo venue iconiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia.

Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, con nuovi biglietti disponibili, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 Marzo alle ore 10:00 (ora locale) negli Stati Uniti e alle 14:00 (CET) in Europa. I biglietti acquistati per le date del tour del 2022 rimangono validi per i nuovi live annunciati oggi.

Tutti gli show all’aperto compresi Verona (28 aprile 2022), Circo Massimo (9 luglio 2022) e Lignano Sabbiadoro (23 giugno 2022) sono confermati, così come la partecipazione a tutti i festival già annunciati. Per tutte le informazioni relative alle date cancellate in Russia e a quelle sospese in Ucraina è opportuno consultare il sito www.savshow.com.

Durante il 2022 la band, si preparerà al tour in Nord America e alle numerose partecipazioni ai più importanti festival estivi, tra cui Coachella, Lollapalooza, Reading & Leeds, Rock in Rio, Pinkpop, Rock Im Park & Rock Am Ring e tanti altri.