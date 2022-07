Maneskin, il concerto a Roma non sarà rinviato: i motivi

Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo il 9 luglio non sarà rinviato. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda e sulle richieste di rinvio.

Il concerto dei Maneskin previsto a Roma per sabato 9 luglio si terrà regolarmente, nonostante in molti nelle ultime settimane abbiano chiesto il rinvio a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus per via della sempre maggior diffusione di casi di Omicron 5.

Maneskin: il concerto del 9 luglio

Come stabilito i Maneskin si esibiranno il 9 luglio al Circo Massimo di Roma, dove sono attese circa 90mila persone. La notizia dell’annullamento del concerto o quantomento del suo rinvio ha preso piede nei giorni scorsi, dopo che in molti hanno polemizzato sui social in merito alla questione per via dell’aumento dei casi di Omicron 5. Soltanto nella giornata di ieri a Roma città sono stati diagnosticati circa 6mila casi di Covid e per questo i virologi e gli epidemiologi hanno chiesto che il concerto fosse spostato o che, quantomeno, fossero rese obbligatorie le mascherine.

L’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha confermato che il concerto si terrà comunque.

“Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Colosseo. Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare.(…) Nessuna prescrizione è prevista per eventi all’aperto e a questo ci atterremo, salvo diverse disposizioni del Governo”, ha fatto sapere l’assessore con una nota ufficiale.

Il concerto della band romana al Circo Massimo era stato annunciato un anno fa, a seguito della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest.