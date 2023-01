Maneskin, il nuovo singolo si intitola Gossip: è un feat con Tom Morello

I Maneskin hanno lanciato il nuovo singolo.

Maneskin: il nuovo singolo si intitola Gossip

Si intitola Gossip ed è il nuovo singolo dei Maneskin. Dopo The Loneliest, la band capitanata da Damiano David torna sulle scene con un brano leggermente diverso, ma altrettanto ipnotico. In collaborazione con Tom Morello, la canzone promette di dominare le classiche internazionali.

Il testo di Gossip

Welcome to the city of lies

Where everything’s got a price

It’s gonna be your new favorite place

You can be a movie star

And get everything you want

Just put some plastic on your face

This place is a circus, you just see the surface

They cover shit under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

Keep drinking and acting cool

Don’t care if your day is blue

Nobody loves a gloomy face, just

Take your pills and dance all night

Don’t think at all, that’s the advice

So c’mon, let’s try, it’s just a taste

This place is a circus, you just see the surface

They cover shit under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ’til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

Gossip: la traduzione

Benvenuti nella città delle bugie

Dove tutto ha un prezzo

Sarà il tuo nuovo posto preferito

Puoi essere una star del cinema

E ottenere tutto quello che vuoi Basta mettere un po’ di plastica sul tuo viso

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

Continua a bere e a comportarti bene

Non importa se la tua giornata è blu

Nessuno ama una faccia cupa, solo

Prendi le tue pillole e balla tutta la notte

Non pensare affatto, questo è il consiglio

Quindi dai, proviamo, è solo un assaggio

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh