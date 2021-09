La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, ha sfoggiato un look trasgressivo e audace al Nova Rock Festival, mostrando seno e capezzoli al pubblico.

I Maneskin hanno surriscaldato l’atmosfera del “Nova Rock Festival”: nel corso dell’evento, infatti, la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, si è resa protagonista di momenti concepiti all’insegna della trasgressione che hanno entusiasmato il pubblico.

Maneskin, Victoria De Angelis: il look trasgressivo e audace al Nova Rock Festival

I Maneskin si sono recentemente esibiti sul palco del “Nova Rock Festival” di Vienna, generando scalpore tra il pubblico che ha partecipato all’evento e surriscaldando l’atmosfera del concerto.

In particolare, accanto alla musica, protagonista assoluta del “Nova Rock Festival” è stata Victoria De Angelis, bassista del gruppo reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e dal trionfo all’Eurovision.

Sul palco del “Nova Rock Festival”, Victoria De Angelis ha deciso di sfoggiare un look audace e trasgressivo, indossando un top traforato che metteva in evidenza sia il seno che i capezzoli della ragazza.

Inoltre, durante la performance dei Maneskin, la bassista ha deciso di infiammare ulteriormente gli animi, esibendosi in provocanti leccatine destinate al frontman del gruppo, Damiano.

La grinta della musicista, quindi, ha conquistato il palco e gli spettatori: tuttavia, ad attirare l’attenzione, più della sua indole effervescente e sopra le righe, sono stati soprattutto il seno e i capezzoli esposti in modo tanto audace.

Maneskin, Victoria De Angelis: la libertà di vestirsi o di “svestirsi”

Il “Nova Rock Festival” rappresenta soltanto l’ultima circostanza sfruttata da Victoria De Angelis per rivendicare la sua libertà di vestirsi o di “svestirsi” come e quando desidera. Libertà che, secondo la musicista, dovrebbe appartenere a ogni individuo.

Una situazione analoga a quanto accaduto a Vienna si era già verificata in Belgio. In questa circostanza, infatti, la bassista era apparsa sul palco a torso nudo, indossando soltanto due pezzi di nastro adesivo, utilizzati per coprire i capezzoli.

Con il “Nova Rock Festival”, però, Victoria De Angelis ha deciso di compiere un ulteriore, estremo passo verso la rivendicazione della libertà di scelta, svelando anche quanto precedentemente celato con il nastro adesivo.

Maneskin, Victoria De Angelis: il successo della band

Dopo la travolgente e inaspettata vittoria dei Maneskin a Sanremo con il brano Zitti e buoni, la band continua a far parlare di sé e sta collezionando un successo dopo l’altro.

Alla vittoria a Sanremo, è seguito il trionfo all’Eurovision che li ha portati a dominare le classifiche internazionali. L’improvvisa ventata di popolarità, tuttavia, non sembra aver fatto dimenticare ai Maneskin il loro obiettivo principale ossia diffondere la cultura rock dando costantemente il massimo.