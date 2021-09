Manfred Weber a Roma: il dopo Merkel? Germania sempre pro-europea

Roma, 20 set. (askanews) – “In Germania lottiamo molto per portare avanti l’approccio cristiano-democratico in Europa. Lo abbiamo fatto con Angela Merkel, con 16 anni di leadership di Angela Merkel, che è stato un bene per la Germania e anche per l’Europa, perché abbiamo tenuto insieme l’Europa, in particolare il Recovery Fund, la solidarietà dopo la crisi del Covid, un grande segnale europeo gestito dal cristiano-democratici, sono stati Von der Leyen, Antonio Tajani e Angela Merkel, lo abbiamo gestito insieme, questo messaggio di solidarietà europea oggi, è quello che vogliamo portare avanti”: lo ha affermato il presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo, il tedesco Manfred Weber, poco prima di partecipare alla “Conferenza sul futuro dell’Europa” organizzata dalla Kas (Konrad Adenauer Stiftung) all’Università Lumsa a Roma, primo evento del vertice di tre giorni dei popolari Ue a Roma.

“Qualunque cosa accada domenica (in riferimento alle elezioni tedesche, ndr), lottiamo per un forte risultato per i cristiano-democratici, ma qualsiasi cosa accada, la Germania sarà pro-europea, lotteremo per un’Europa forte, unita, insieme per il futuro”, ha sottolineato Weber, ospite della conferenza assieme ad Antonio Tajani, europarlamentare e già presidente del Parlamento europeo.