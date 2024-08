Manga, Anime e Supereroi al World Cosplay Summit di Nagoya

Nagoya, 3 ago. (askanews) - Le squadre di 36 paesi si confrontano in Giappone assieme a migliaia di fan per un evento del World Cosplay Summit a Nagoya: tre giorni di festival dove accorrono persone da tutto il mondo abbigliate con costumi elaboratissimi fatti a mano che rappresentano manga, anime, ...

Nagoya, 3 ago. (askanews) – Le squadre di 36 paesi si confrontano in Giappone assieme a migliaia di fan per un evento del World Cosplay Summit a Nagoya: tre giorni di festival dove accorrono persone da tutto il mondo abbigliate con costumi elaboratissimi fatti a mano che rappresentano manga, anime, stelle dei video game.

Holly, dall’Inghilterra, dice “È come mascherarsi per Halloween, ma non è Halloween, è più divertente. Sono solo costumi ma con molta più abilità manuale e molti più rapporti sociali”.

E Irina che viene dalla Bulgaria dice “Ogni giorno c’è un calendario di eventi, ci mascheriamo e andiamo a varie sfilate e si vede la gioia sulla faccia della gente, anche dei giapponesi che sono qui e che amano il cosplay, ed è una passione condivisa”.