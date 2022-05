Mangiare a orari regolari fa davvero dimagrire?

Mangiare a orari regolari, secondo lo studio condotto da esperti, aiuta a perdere peso, ma anche a vivere più a lungo e in salute.

Seguire una dieta, una alimentazione sana ed equilibrata è importante ai fini del dimagrimento e della perdita di chili in eccesso. In base a uno studio che è stato pubblicato recentemente, è altrettanto importante mangiare a orari regolari per ottenere risultati importanti e perdere peso. Qui spieghiamo i risultati di questo studio e in cosa consiste.

Mangiare a orari regolari

Per poter riuscire a perdere peso non basta consumare un pasto nutriente, bilanciato e sano, oltre che ipocalorico. Oltre a questo aspetto, è altrettanto importante mangiare a orari regolari rispettando l’orario di questi giorni. In questo modo si dimagrisce proprio perché il corpo si abitua a consumare i pasti in determinati orari.

Quando si conduce una vita frenetica e ricca di impegni, non sempre si ha tempo per cucinare o per mangiare pasti decenti e adatti per il proprio programma dietetico. Rispettare gli orari dei pasti si rivela importante in modo da non incorrere in problemi a lungo termine e permette anche di dimagrire più rapidamente e facilmente.

Non basta concentrarsi solo su cosa mangiare, eliminando alimenti ricchi di grassi e di carboidrati, ma è anche importante quando mangiare e farlo osservando orari regolari. Mangiare a orari regolari aiuta sia nella capacità digestiva, dal momento che favorisce una buona digestione, ma anche nella capacità di assimilare i vari nutrienti.

Il corpo ha un suo orologio biologico che è bene rispettare. Nel momento in cui si salta un pasto o si cambia orario dei pasti da consumare, si rischia di andare incontro a un disincronismo che comporta problemi, non solo di salute, ma anche a livello psicologico. Per questo mangiare orari regolari è importante anche per il mantenimento del peso.

Mangiare a orari regolari: lo studio

Consumare dei pasti allo stesso orarioè molto importante in quanto permette di avere un programma alimentare dietetico da seguire e da rispettare. In questo modo, mangiare a orari regolari comporta avere delle buone abitudini alimentari da conservare e rispettare aiuta, non solo a dimagrire, ma anche ad aumentare il tasso di longevità e quindi vivere più a lungo.

Sono gli esiti dimostrati da uno studio che si è sviluppato presso Howard Hughes Medical Institute (HHMI) negli USA e che ha avuto anche la pubblicazione su Science. In base a questo studio, sembra che mangiare a orari regolari, riducendo anche le porzioni dei vari alimenti, aiuti a vivere più a lungo e di conseguenza a perdere peso.

Lo studio, per dare questi effetti e risultati efficaci, ha preso a campione un centinaio di topi da laboratorio. Si è notato che negli esemplari che hanno condotto uno stile di vita ipocalorico, le aspettative di vita sono aumentate fino al 10%. Un’altra percentuale ha individuato come i topi che si alimentavano soltanto di notte, con un metabolismo molto più attivo, avevano un aumento della vita di più del 35%.

Secondo gli esperti del settore, sembra che questo esperimento dagli esiti certi possa valere anche per gli esseri umani. In base a Joseph Takahashi, che ha coordinato il gruppo di ricerca, mangiare a orari regolari comporta non soltanto una rapidità di perdita di peso, ma anche altri effetti benefici, come un allungamento e miglioramento della vita, proprio come accaduto con i roditori.

