Mangiare meno e al momento giusto allunga la vita

Mangiare meno vuol dire anche allungare la durata media della vita. Scopriamo insieme come fare, alla luce di nuove scoperte.

Mangiare meno e al momento giusto potrebbe aiutare poco nella perdita di peso, ma molto nella possibilità che una persona ha di allungare i tempi della sua sopravvivenza. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa intendiamo dire nello specifico.

Mangiare meno al momento giusto

Si sente sempre dire che ciò che conta non è come si mangia o quello che si mangia, ma quanto si mangia e, finalmente, alcuni studi, condotti negli anni e giunti a conclusione solo in tempi recenti, sembrerebbero corroborare questa convinzione. Sebbene, secondo questi studi, questo regime alimentare potrebbe, di fatto, non essere efficace per la linea, resta importante seguirlo perché preserva il benessere psicofisico della persona, monitora lo stato di salute e, rispetto a quanti non seguono lo stesso stile di vita, allunga i tempi di sopravvivenza fino al 35%.

Le parole “dieta” o “mangiare di meno” possono spaventare alcune persone. Tuttavia, ci si dimentica spesso che l’obiettivo di una “dieta” o del “mangiare meno” non è quello di tenere una persona a stecchetto o farla vivere male, bensì vivere meglio e a lungo, esattamente come lo studio, di cui andremo a parlare nel paragrafo successivo, conferma.

Joseph Takahashi ha il merito di aver saputo riunire un team di ricerca competente, presso la University of Texas Southwestern Medical Center, negli Stati Uniti, affinché conducesse uno studio tanto complesso quanto importante, mirato alla possibilità di modificare il proprio regime alimentare per vivere meglio e più a lungo.

Lo studio, durato quattro anni e condotto su dei topi di laboratorio, ha evidenziato come i tempi di sopravvivenza di questi, sottoposti ad una dieta ipocalorica, nelle ore di maggiore attività, rispetto alle cavie non sottoposte allo stesso trattamento, si allungano fino ad un massimo di 9 mesi. Considerato che la vita media di un topo è pari a due anni, la ricerca rappresenta una svolta importante anche per l’uomo.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista “Science”, confermano che se l’essere umano dovesse seguire lo stesso regime alimentare ipocalorico potrebbe non beneficiarne in termini di perdita di peso, ma potrebbe ottenere, in ogni caso, dei vantaggi legati al suo benessere psicofisico.

