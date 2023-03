Mango, la famiglia contro i Festival a suo nome: "Sfruttata l'immagine di Pino"

La famiglia di Pino Mango si è scagliata contro i Festival che hanno usato e continuano ad utilizzare impropriamente l’immagine dell’indimenticabile cantante.

Mango: la famiglia contro i Festival

L’immagine di Pino Mango, scomparso l’8 dicembre 2014 a Policoro, in provincia di Matera, continua ad essere utilizzata “impropriamente“. E’ per questo che la famiglia dell’artista si è vista costretta ad intervenire ancora una volta contro i Festival che vengono organizzati in nome dell’autore di Oro.

Il comunicato della famiglia Mango

Tramite il profilo Facebook ufficiale di Mango, la famiglia ha fatto sapere:

“La famiglia Mango si dissocia da qualsiasi premio o festival nel quale vengano sfruttati impropriamente il nome e l’immagine di Pino, senza la nostra autorizzazione e a scopo di lucro”.

Il riferimento è ad eventi come il Mango Festival 2023 o il Premio Mango.

Mango: la denuncia della famiglia

Il comunicato della famiglia Mango conclude:

“Dato che questi eventi vengono pubblicizzati in violazione del diritti d’autore e d’immagine, ci riserviamo di prendere tutte le iniziative legali necessarie per proteggere e tutelare la memoria di Pino”.

I familiari dell’indimenticabile Pino hanno sottolineato che potrebbero decidere di agire legalmente per “proteggere e tutelare” la memoria dell’artista. Ovviamente, si parla solo dei Festival in nome di Mango che non sono stati autorizzati da loro.