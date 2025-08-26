Manhunt in Australia: due agenti uccisi e uno ferito in un colpo di pistola

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – La polizia del Victoria è attualmente nella fase cruciale della ricerca di un uomo accusato di aver ucciso due agenti di polizia e ferito un terzo durante un intervento avvenuto a Porepunkah, un’area rurale situata a circa 300 km a nord-est di Melbourne. L’episodio, che ha scosso profondamente la comunità, è stato segnalato martedì mattina, poco dopo le 10:30, quando dieci agenti si trovavano sul posto per eseguire un mandato legato a presunti reati sessuali storici.

Dettagli dell’incidente

La situazione è degenerata rapidamente. Sul posto, il sospetto, identificato come Dezi Freeman, ha aperto il fuoco, causando la morte di due agenti e ferendone un altro. La polizia ha immediatamente avviato una caccia all’uomo, raccomandando ai residenti di Porepunkah di rimanere in casa fino a nuovo avviso. “Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e la situazione è attualmente attiva,” ha dichiarato un portavoce della polizia del Victoria. Ma come può un intervento di routine trasformarsi in una tragedia così profonda?

Le autorità hanno confermato che il sospetto è fuggito dalla scena e la sua attuale posizione rimane sconosciuta. “È in corso una ricerca significativa per localizzare l’uomo,” hanno aggiunto. La comunità è stata scossa dall’episodio, e molti cittadini hanno espresso la propria preoccupazione per la sicurezza e la tranquillità del luogo in cui vivono.

Reazioni e impatto sulla comunità

La tragedia ha suscitato reazioni immediate da parte di diverse autorità e figure pubbliche. Alex Caruana, presidente dell’Australian Federal Police Association, ha espresso sentite condoglianze alle famiglie degli agenti deceduti. “La polizia svolge un lavoro pericoloso e imprevedibile, e quanto accaduto a Porepunkah è un monito dei rischi che gli agenti affrontano ogni giorno per mantenere sicura la comunità,” ha dichiarato Caruana. Ti sei mai chiesto quali siano i pensieri e le emozioni di chi indossa una divisa in situazioni così estreme?

Nonostante l’Australia abbia attuato restrizioni severe sulle armi da fuoco dopo la strage di Port Arthur nel 1996, che causò la morte di 35 persone, questo tragico evento dimostra che i rischi per le forze dell’ordine rimangono elevati. L’ultima volta che un agente di polizia australiano è stato ucciso in servizio risale a novembre 2023, quando il Brevet Sergeant Jason Doig è stato colpito mentre rispondeva a una chiamata in una proprietà del South Australia.

Prossimi sviluppi

La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni sul sospetto o sull’incidente a farsi avanti. “La collaborazione della comunità è fondamentale in questo momento,” ha affermato un portavoce. I cittadini di Porepunkah sono stati avvertiti di mantenere la cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta. La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.