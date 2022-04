Un uomo di 26 anni è stato denunciato dai Carabinieri per essersi spogliato davanti a due ragazzine di 12 anni e per averle molestate.

Un uomo si è spogliato davanti a due ragazzine di soli 12 anni e poi le ha molestate. Il 26enne è stato denunciato dai Carabinieri.

Maniaco si spoglia davanti a due ragazzine di 12 anni e le molesta

Un uomo di 26 anni, artigiano bengalese residente a Monza, ha individuato due ragazzine di soli 12 anni tra la folla e ha deciso di molestarle. Le ha seguite, quasi rincorse, poi quando è arrivato vicino a loro si è spogliato e ha iniziato ad urlare una serie di volgarità. Alla fine ha cercato di scappare, ma è stato fermato. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, dopo aver molestato le due ragazzine.

L’uomo è stato subito fermato

L’uomo è stato fermato sabato pomeriggio, 9 aprile, a Seregno, in Brianza. Le due ragazzine stavano passeggiando per le vie del centro, quando hanno capito di essere seguite. Un sospetto che è stato confermato quando il maniaco è arrivato davanti a loro e si è spogliato per molestarle. Le due 12enne sono scoppiate a piangere per la paura e sono state subito aiutate dai passanti. I Carabinieri hanno subito raccolto la descrizione del giovane, che intanto è scappato.

Il 26enne è stato rintracciato in stazione mentre cercava di prendere un treno per tornare a Monza, è stato identificato e indagato, mentre le ragazzine sono state portate dai genitori.