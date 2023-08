Manichini bambino davanti al Duomo di Colonia: stop abusi nella Chiesa

Roma, 4 ago. (askanews) – L’artista tedesco Dennis Josef Meseg ha installato 333 manichini bambino davanti al Duomo di Colonia per protestare contro lo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica. L’opera è intitolata “Anime distrutte… In un mare di silenzio” “Shattered Souls … in a Sea of Silence”, e mostra le figure di bambini avvolti in una stoffa a strisce rosa acceso e bianche che alzano il braccio destro per puntarlo contro il Duomo edificio simbolo della città renana dove “risiede il male”.