Manifestazione a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi

Gerusalemme, 6 nov. (askanews) – Manifestazione davanti al Parlamento israeliano a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Nelle immagini decine di persone con in mano cartelli con le loro foto in primo piano, tra questi molti giovani e bambini, hanno intonato cori scandendo “liberateli ora”.

Secondo funzionari israeliani sono 240 le persone che sono state prese in ostaggio nell’attacco senza precedenti di Hamas il 7 ottobre scorso, 1.400 quelle uccise. Da allora, Israele ha bombardato senza sosta Gaza e ha inviato truppe di terra in un assalto in cui, secondo il ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas, sono state uccise più di 10.000 persone.