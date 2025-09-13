Manifestazione a Londra: centomila in marcia contro l'immigrazione

A Londra, un imponente corteo contro l'immigrazione ha riunito oltre 100.000 partecipanti, mentre una contro-manifestazione ha attirato solo 5.000 persone.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 settembre, Londra è stata teatro di una massiccia manifestazione contro l’immigrazione, organizzata dall’attivista Tommy Robinson. Secondo le stime delle autorità locali, oltre centomila persone hanno preso parte all’evento, sventolando bandiere nazionali e intonando slogan contro il Primo Ministro Keir Starmer. Questo corteo, intitolato Unite the Kingdom, ha visto una partecipazione significativa, con molti manifestanti indossanti cappelli MAGA, simbolo del sostegno all’ex Presidente statunitense Donald Trump.

Dettagli del corteo e reazioni

I manifestanti hanno mostrato cartelli con frasi provocatorie, tra cui spiccava la scritta Rimandateli a casa. La manifestazione si è sviluppata in un clima di forte tensione e passione, evidenziando le divisioni politiche e sociali che caratterizzano il dibattito sull’immigrazione nel Regno Unito. La presenza di bandiere nazionali ha sottolineato il desiderio di rivendicare un’identità nazionale, spesso messa in discussione dai movimenti favorevoli a politiche di apertura verso i migranti.

Una contro-manifestazione, chiamata Stand Up to Racism, si è tenuta nelle vicinanze, ma ha visto una partecipazione ben più ridotta. Le autorità stimano che circa 5.000 persone abbiano preso parte a questa iniziativa, segno di una mobilitazione minore rispetto alla manifestazione principale. I manifestanti contro il razzismo hanno cercato di far sentire la loro voce in difesa di politiche più inclusive e accoglienti.

Contesto politico e sociale

Il clima politico attuale nel Regno Unito è caratterizzato da un acceso dibattito sull’immigrazione, con le posizioni che si polarizzano sempre di più. Il governo di Keir Starmer, esponente del Partito Laburista, è stato oggetto di critiche da parte di coloro che si sentono trascurati dalle politiche migratorie. Questo corteo ha rappresentato una risposta diretta a tali politiche, evidenziando il crescente malcontento di una parte della popolazione.

Sul posto, le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione, cercando di mantenere l’ordine pubblico. Nonostante l’elevata partecipazione, non sono stati segnalati scontri significativi tra i due gruppi di manifestanti. Tuttavia, la giornata ha messo in luce le tensioni esistenti e la necessità di un dialogo costruttivo sulla questione dell’immigrazione.

Conclusioni e sviluppi futuri

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di manifestazioni e dibattiti sull’immigrazione in tutto il mondo. La crescente polarizzazione delle opinioni fa presagire ulteriori mobilitazioni sia a favore che contro le politiche migratorie. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione, mentre il governo dovrà affrontare le pressioni crescenti da diverse fazioni, cercando di trovare un equilibrio tra sicurezza e inclusione.