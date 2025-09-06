Manifestazione a Milano: la risposta allo sgombero del centro sociale Leoncavallo

Milano ha registrato oggi una partecipazione massiccia alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Secondo le stime della stampa locale, circa quindici mila manifestanti sono scesi in strada per far sentire la loro voce. Il corteo principale è partito dalla Stazione Centrale alle 13:00 e ha unito le forze con un secondo corteo, partito da Porta Venezia, previsto per arrivare in piazza Duomo, nonostante un divieto di accesso alla cattedrale.

La mappa della protesta

Alle 15:00, i due cortei si sono uniti in un’unica manifestazione che ha attraversato il centro di Milano. I manifestanti hanno portato con sé striscioni e slogan, esprimendo il loro dissenso nei confronti delle politiche di sgombero degli spazi sociali. Le forze dell’ordine erano presenti per monitorare la situazione, ma la manifestazione si è svolta pacificamente, con i partecipanti concentrati sul messaggio di solidarietà e difesa dei centri sociali. Diversi gruppi e sigle, tra cui Avs, Cgil, Anpi e Arci, hanno partecipato attivamente, sottolineando l’importanza di questi spazi per la comunità.

Motivi della manifestazione

Il centro sociale Leoncavallo è da anni un punto di riferimento per molte persone a Milano, offrendo spazi per la cultura, l’arte e la socializzazione. La decisione di procedere con lo sgombero ha sollevato forti polemiche, in quanto rappresenta un attacco non solo a un luogo fisico, ma anche a un modo di vivere e condividere la cultura. I manifestanti chiedono un ripensamento delle politiche urbane che penalizzano gli spazi sociali, richiedendo maggiore attenzione alle esigenze delle comunità.

Reazioni e sviluppi futuri

AGGIORNAMENTO ORE 17:00: la manifestazione si sta concludendo in modo ordinato, con i manifestanti che si dirigono verso piazza Fontana, come indicato dalle autorità. Le forze dell’ordine hanno confermato che non ci sono stati incidenti significativi. Sul posto, confermiamo che i leader del movimento hanno invitato a mantenere alta l’attenzione su questo tema e a continuare la mobilitazione. La lotta per la salvaguardia degli spazi sociali a Milano è solo all’inizio e le prossime settimane saranno cruciali per comprendere le evoluzioni di questa vicenda.