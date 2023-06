Home > Askanews > Manifestazione a New York per commemorare vittime di piazza Tiananmen Manifestazione a New York per commemorare vittime di piazza Tiananmen

New York, 3 giu. (askanews) – Un gruppo di manifestanti ha marciato per le strade di New York per commemorare le persone uccise durante le proteste di piazza Tiananmen del 1989. Tra i manifestanti ci sono cittadini e giovani studenti cinesi in trasferta o che vivono negli Stati Uniti, molti indossano mascherine e occhiali da sole per evitare ritorsioni da parte del governo cinese nei confronti loro e delle loro famiglie in Cina. I dissidenti cinesi del movimento di Tiananmen a Pechino nel 1989 hanno inaugurato venerdì a New York l’unico museo al mondo della “memoria” dei “sogni democratici del popolo cinese”, a due giorni dal 34esimo anniversario della “brutale soppressione” di questa rivolta.

