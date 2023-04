Home > Askanews > Manifestazione a Pretoria contro la legge anti-gay in Uganda Manifestazione a Pretoria contro la legge anti-gay in Uganda

Milano, 4 apr. (askanews) -Manifestazione davanti all’Alto Commissariato ugandese a Pretoria, in Sudafrica, per protestare contro il disegno di legge contro l’omosessualità che dovrebbe passare attraverso il parlamento ugandese per poi essere firmata dal presidente Yoweri Museveni, che governa il Paese con il pugno di ferro dal 1986. L’Onu e gli Stati Uniti hanno invitato a respingere il disegno di legge

