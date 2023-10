Manifestazione a Ramallah in solidarietà con Gaza

Ramallah, 12 ott. (askanews) – Sventolando le bandiere di Hamas, migliaia di palestinesi si sono radunati a Ramallah in solidarietà con Gaza mentre Israele continuava il suo incessante bombardamento dell’enclave palestinese per il quinto giorno dopo l’attacco senza precedenti di Hamas. “Chiediamo a tutti di sostenere Gaza. Fermare l’occupazione su Gaza. Non chiedetevi perché Hamas lancia missili; Hamas lancia missili perché c’è occupazione. Quando l’occupazione finirà, non c’è più terrorismo. Il terrorismo è in Israele. Sostieni la Palestina, ferma l’occupazione adesso” racconta una manifestante.

Da più parti viene criticato il silenzio del leader della Palestina Abu Mazen definito “vergognoso” dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. L’Autorità Nazionale Palestinese sarebbe stata messa all’angolo anche perchè il mandato del presidente è scaduto dal 2009, ma non sono mai state indette elezion per paura che vinca Hamas anche fuori dalla Striscia di Gaza.