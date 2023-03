Manifestazione Cutro, Casarini: "Patto per violare le leggi disumane"

Sabato 11 marzo è prevista una manifestazione a Cutro in ricordo dei migranti che hanno perso la vita nel corso della strage avvenuta lo scorso 26 febbraio. Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans ha spiegato che l’evento sarà un patto per violare le “leggi disumane”. A dire di Casarini sarà anche un ricongiungimento di diverse reti e realtà operanti nell’accoglienza e nella solidarietà. L’attivista ha meditato tale manifestazione come “un magnetismo che esercita questo epicentro del dolore che è Cutro, che è anche un magnetismo dell’indignazione”. I manifestanti si ritroveranno presso la spiaggia dove è accaduta la tragedia.

Manifestazione a Cutro, Casarini: “Stipulare un patto civile”

Riferendosi alla manifestazione prevista per oggi, Luca Casarini ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Io credo che lì bisogna stipulare un patto civile, pubblico, per dire che disobbediremo alle leggi disumane di questo governo”. E inoltre: “Io credo che sarà innanzitutto un ricongiungimento di tante reti e tante realtà che fanno accoglienza e solidarietà, trasversali, provenienti da diverse culture, laiche e cattoliche”.

La giusta importanza sul tema dell’immigrazione

Casarini ha fatto comprendere come il tema dell’immigrazione debba essere affrontato adeguatamente, altrimenti “ci travolgerà”. Ha inoltre salutato con favore il dibattito parlamentare che c’è stato in seguito alla strage: “Un momento in cui finalmente, dopo tanti anni, c’era qualcosa di dignitoso che si contrapponeva all’arroganza del potere insediato”.