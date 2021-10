Manifestazione dei sindacati a Roma, Bombardieri (Uil): ”No alla violenza”

Migliaia di persone hanno raggiunto Roma per partecipare alla manifestazione dei sindacati promossa da Cgil, Cisl e Uil: i commenti dal palco.

Tantissime sono le persone scese in piazza a Roma per opporsi a tutte le tipologie di fascismi. La scelta di manifestare è arrivata dopo l’attacco alla sede della Cgil durante una manifestazione contro l’introduzione del green pass obbligatorio per dipendenti pubblici e privati.

La parola è passata a Pierpaolo Bombardieri della Uil che ha condannato senza mezzi termini quanto avvenuto nelle ultime settimane.

Manifestazione dei sindacati a Roma, la diretta

In piazza San Giovanni ci sarebbero almeno 50mila persone vicine ai sindacati confederali, in 10mila sarebbero invece partiti in corteo dall’Esquilino. Centinaia i pullman organizzati da tutta l’Italia, 10 treni speciali e diversi voli provenienti dalle isole, così come chi si è organizzato con i mezzi propri per raggiungere la città di Roma e partecipare alla manifestazione.

Sono presenti a Roma Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil).

A prendere la parola è stato Luigi Sbarra che ha commentato dal palco di piazza San Giovanni. “Una giornata importante per una risposta forte, unitaria contro fascismi, estremismi, derive antidemocratiche. Portiamo in piazza le ragioni del lavoro, della partecipazione, valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubblica.

Il mondo del lavoro sarà come sempre un argine“, ha dichiarato ai presenti il segretario della Cisl.

Ha preso la parola anche Silvia Iafisco, una delle donne che ha visto con i propri occhi quanto accaduto nell’ospedale Umberto I a Roma. “Durante i periodi difficili siamo stati ben presenti tra le corsie del nostro ospedale, abbiamo messo a repentaglio la nostra vita e quella dei presenti.

Vergognatevi per aver aggredito chi ha sempre continuato a prestare aiuto a chi ne aveva bisogno. Avete bloccato uno dei pronto soccorso più grandi d’Italia”, ha dichiarato Silvia.

La ragazza ha chiesto di intervenire sul tema della sicurezza. “Chiediamo maggiore sicurezza all’interno dei reparti. È indispensabile che ci siamo stabilizzazioni e nuove assunzioni, grazie di cuore e mai più fascismi”, ha gridato Silvia dopo aver salutato la piazza.

Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, è intervenuto per offrire nuovi messaggi che vadano contro la violenza. “Senza le donne non siamo nulla, dobbiamo costruire un futuro migliore. Abbiamo la necessità di avviare un futuro diverso e possiamo farlo da una piazza come questa che è democratica. Se le manifestazioni si possono svolgere è grazie all’80% della popolazione che si è vaccinata, una maggioranza silenziosa che non spacca le sedi e che va in piazza in maniera pacifica. Nessuno può bloccare un Paese che vuole andare avanti”, ha dichiarato Bombardieri.

Il segretario della Uil chiede un intervento al governo per evitare altre situazioni violente. “Studiate, informatevi oppure siete in malafede. Adesso si intravede una via d’uscita, ma è necessario liberalizzare i brevetti. Non permettiamo che il vaccino disegni la nuova geopolitica sulla base delle somministrazioni e della produzione. Questa è la piazza del sindacato unitario” ha commentato il segretario della Uil. I lavoratori di Ilva, Carrefour e Whirlpool ha assicurato Bombardieri che non saranno lasciati soli, così come i dipendenti di Alitalia che sono stati mandati a casa visto. Buona parte dei lavoratori non farà infatti parte del nuovo progetto Ita.