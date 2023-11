Manifestazione Milano 25 novembre, Chiara Ferragni: "Un dovere di tutti essere qui"

Nella giornata di sabato 25 novembre, migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne e tra i presenti c’era anche la blogger, influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Nel cartello che l’influencer Chiara Ferragni ha mostrato, è stato scritto: “We should all be feminists” (in inglese significa ‘dovremmo essere tutti femministi’). Ad ogni modo chi segue da tempo l’imprenditrice digitale sa che temi come il gender gap o ancora la violenza di genere le sono cari.

Manifestazione a Milano del 25 novembre, presente l’influencer Chiara Ferragni

Visibilmente emozionata, Chiara Ferragni ha espresso orgoglio e commozione per essere presente tra i manifestanti: “È un dovere di tutti quanti essere qui. Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi. Sì, mi sono commossa, penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua. Immagino sia stato per tutti così”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒕𝒊 𝑭𝒂𝒌𝒆 𝑵𝒆𝒘𝒔 📰🗞 (@libera_informazione_official_)

“C’è bisogno di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne”

All’inizio del 2023, poche settimane prima dell’inizio del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni aveva scelto di devolere il suo cachet all’Associazione D.i.Re, un’organizzione che opera in prima linea contro la violenza sulle donne: “In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne”, è ciò che aveva scritto sui social.