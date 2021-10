Manifestazione: Moretti (Pd), 'chi difende lavoro è qui'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La nuova resistenza contro tutti i fascismi è qui in piazza oggi con il sindacato confederale di Cgil, Cisl e UiL . È una piazza che vuole ribadire che vivere in una comunità significa rispettare le regole, soprattutto quando sono per tutelare la salute di tutti".

Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti durante la manifestazione dei sindacati in Piazza San Giovanni a Roma.

"Grazie al vaccino e al green pass -ricorda- sono ripartite le attività commerciali e produttive e c’è una nuova spinta a vaccinarsi : è questa la chiave per tutelare salute e produttività. Chi difende il lavoro oggi è qui”.