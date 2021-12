Manifestazione no vax a Redipuglia, Fedriga: “Estremamente grave”

Le parole di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sulla manifestazione no vax a Redipuglia, non autorizzata.

Manifestazione no vax a Redipuglia, Fedriga: “Si è perso il rispetto per la nostra storia”

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, si è mostrato molto duro per quanto è accaduto a Redipuglia.

Ne ha parlato a 24 Mattino a Radio 24. “Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia” e “per quello che rappresenta il sacrario del Redipuglia che venga utilizzato e strumentalizzato così lo reputo estremamente grave” ha dichiarato il governatore.

Manifestazione no vax a Redipuglia, Fedriga: “Non si può arrivare ad eccessi, provocazioni e offese”

“Stiamo vedendo una degenerazione di persone che legittimamente la possono pensare anche in modo diverso, irrazionale dico io, ma l’irrazionalità è legittima” ha dichiarato Massimiliano Fedriga, commentando la manifestazione no vax non autorizzata.

“Non si può arrivare ad eccessi, provocazioni e offese” ha dichiarato il governatore, che teme “che ci stiamo rassegnando anche a questo clima d’odio, violenze e minacce“.

Manifestazione no vax a Redipuglia, Fedriga: cosa è accaduto

La reazione molto dura e critica di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, si è scatenata in seguito alla manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dal mondo dei no vax al Sacrario di Redipuglia, in provincia di Gorizia.

All’evento hanno partecipato circa 300 persone.