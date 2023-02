Home > Askanews > Manifestazione per la pace in Ucraina fuori dal vertice a Monaco Manifestazione per la pace in Ucraina fuori dal vertice a Monaco

Roma, 18 feb. (askanews) – Diverse centinaia di persone hanno preso parte a una grande e colorata manifestazione per la pace in Ucraina a Monaco di Baviera, dove è in corso la Conferenza per la Sicurezza. I manifestanti sostengono la causa ucraina. Sui cartelli scritte come “Nato – negoziare invece di sparare, disarmare invece di armare”. E ancora “L’Ucraina è un’arma per l’Europa”, “Smettete di uccidere i nostri bambini”, “Stop Putler, stop fascismo”, dove la parola “Putler” fonde i nomi di Putin e Hitler e “Niente armi per gli omicidi dei curdi, Erdogan”. Nelle immagini di AfpTv, si vedono sventolare bandiere della pace, bandiere rosse della Linke, la sinistra tedesca, e vessilli giallo-blu dell’Ucraina.

