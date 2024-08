Manifestazione pro Gaza a Chicago prima della convention democratica

Chicago, 19 ago. (askanews) - Gli attivisti democratici si sono riuniti domenica a Chicago prima della Convenzione Nazionale Democratica. Hanno soprattutto protestato per la Palestina e la situazione a Gaza dove la popolazione è stremata dalla guerra, ma anche per rivendicare i diritti delle donne...

Chicago, 19 ago. (askanews) – Gli attivisti democratici si sono riuniti domenica a Chicago prima della Convenzione Nazionale Democratica. Hanno soprattutto protestato per la Palestina e la situazione a Gaza dove la popolazione è stremata dalla guerra, ma anche per rivendicare i diritti delle donne e i diritti della comunità Lgbt. Questi saranno anche alcuni dei temi caldi che la candidata democratica alla Casa Bianca dovrà affrontare con i delegati alla convention. Nei prossimi giorni sono previste nuove manifestazioni, ed è stato messo in campo in imponente apparato di sicurezza.