Manifestazione "Stand Up For Science" a Washington contro Trump

Washington, 8 mar. (askanews) – Uniti per la scienza, una folla di dimostranti si è radunata di fronte al Lincoln Memorial a Washington, DC, per partecipare “Stand Up For Science”, in seguito ai primi ordini esecutivi firmati dal presidente Donald Trump che hanno preso di mira varie iniziative di ricerca e scienziati. “Perché avrebbero dovuto farlo? È per lo stesso motivo per cui l’Inquisizione ha imprigionato Galileo. È lo stesso motivo per cui Einstein ha dovuto fuggire dalla Germania di Hitler. È perché la scienza è indipendente”, dice alla folla il chirurgo statunitense Atul Gawande.