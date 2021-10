Manifestazioni no Green Pass, Enrico Montesano attacca i giornalisti e li chiama “Mediaservi”

"Mediaservi", così li ha definiti i giornalisti il noto Enrico Montesano che ha preso la parola alla Manifestazione no Green Pass a Roma.

Altro sabato di fuoco in molte piazza italiane dove i cortei No Green Pass si sono riuniti protestando ancora una volta contro la certificazione verde invocando la libertà. Tra queste migliaia di manifestanti era presente anche il noto comico e attore Enrico Montesano che ha preso la parola durante la manifestazione che ha avuto luogo a Roma.

In questa occasione Montesano non ha esitato ad attaccare i giornalisti definendoli “Mediaservi”. Al contempo ha invocato un nuovo partito capace di parlare a nome del popolo italiano. “Il futuro è creare una nuova forza che ci rappresenti”, ha affermato l’attore.

Montesano attacca i giornalisti, “Il futuro è creare una nuova forza che ci rappresenti”

Enrico Montesano nel suo discorso intonato dal Piazzale Ugo La Malfa ha toccato molti temi.

Dagli onnipresenti vaccini, alla necessità di proteggere i giovanissimi poi diventato uno slogan, non ultimo l’invocazione di una nuova forza politica capace di porsi tra popolo e Palazzo. Proprio a questo proposito l’attore ha affermato che è necessario creare “un nuovo partito e faccio appello a tutti quelli nati da poco e che non hanno rappresentanza in Parlamento”.

Montesano attacca i giornalisti, lo slogan “Giù le mani dai bambini”

L’attore ha dedicato inoltre un ampio spazio al tema dei vaccini tanto da arrivare a lanciare lo slogan “giù le mani dai bambini”. Ha quindi parlato delle tante persone morte per covid: “Noi i morti li rispettiamo, sono loro che non li rispettano perché hanno lasciato morire persone da sole in ospedale senza neanche un parente”.

Montesano attacca i giornalisti, “Vaccinati e non vaccinati siamo tutti uguali”

Infine l’attore che, nei giorni scorsi era presente alla manifestazione di Trieste, ha fatto un bilancio di ciò che è successo: “Non voglio fare un elogio alla polizia che a Trieste ha usato maniere troppo forti ma la responsabilità è di chi impartisce ordini.

Si poteva non eccedere ma chi ha dato questi ordini è responsabile di quello che è successo”.