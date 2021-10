Ancora un altro sabato manifestazioni. Le città italiane si sono riempite di cortei no Green Pass. A Milano erano presenti almeno 6000 persone.

