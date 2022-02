Decine di manifestazioni per la pace e per l’Ucraina in tutta Italia 

Un paese intero si sta mobilitando per invocare lo stop all'aggressione da parte della Russia: manifestazioni per la pace e per l’Ucraina in tutta Italia

Giornata di manifestazioni per la pace e per l’Ucraina in tutta Italia, quella di oggi sabato 26 febbraio, una giornata che segue quelle di questa convulsa settimana di guerra e che prelude a nuove iniziative. Epicentro ideale è stata Roma, dove una piazza Santi Apostoli gremita ha accolto il summit organizzato dalla Rete italiana Disarmo, con la presenza tra gli altri di sindacati e Anpi.

A Firenze è stato messo in atto il presidio per la pace, a Bari migliaia di persone hanno sfilato e seguito l’appello del rappresentante della comunità ucraina “ai fratelli russi perché si ribellino alla guerra”. Una manifestazione omologa si è tenuta anche a Torino in piazza Palazzo di Città.

Manifestazioni per la pace in tutta Italia: “La guerra fa male”

Anche lì un religioso ucraino ha proclamato: “La guerra in Europa fa male, volano missili sopra le case dei miei parenti”.

Una fiaccolata serale verso il Colosseo aveva funto da preludio capitolino ieri e ha dato il là a grandi raduni a Milano, alle città del Veneto e all’Umbria, dove Città di Castello è scesa per le strade con la bandiera ucraina. Per il pomeriggio di oggi sono in programma decine di altri appuntamenti, ecco i principali: a Viterbo, in Piazza della Rocca, dalle ore 15:00, a Padova in Piazza Antenore, a Varese in Piazza Montegrappa, a Genova con step di partenza da Largo Pertini.

Tutti gli appuntamenti del pomeriggio e della serata

E ancora a Venezia-Mestre da Piazzale Donatori di sangue, poi a Pescara in Piazza Salotto, a Vicenza in Piazza Castello. E non è finita: dalle 16.30 ancora summit per la pace in Piazza Aranci a Massa, a Pisa in Piazza Garibaldi, a Catania, presso Piazza Federico di Svevia, a Caserta in Piazza della Prefettura. E ancora, solo per citarne alcune nel grande afflato italiano, ad Ivrea, Piazza di Città, Siena, Piazza del Duomo e Trento, Piazza Santa Maria, ore 17:30.