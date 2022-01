Maniglie dell’amore: come diminuirle con esercizi e dieta

Le maniglie dell'amore si possono contrastare e ridurre con esercizi mirati come il plank e una alimentazione sana a base di alimenti quali carne magra

L’addome è uno punti maggiormente critici, sia per le donne che per gli uomini perché proprio qui si concentra maggiormente l’accumulo di grasso che è noto anche come maniglie dell’amore che è possibile diminuire e ridurre con una attenzione all’alimentazione e all’attività fisica. Qui sveliamo una serie di esercizi e di cibi adatti per ridurle in modo sano.

Maniglie dell’amore: esercizi

Sono un inestetismo, un problema estetico che preoccupa sia uomini che donne. Quando l’adipe e gli accumuli di grasso tendono a depositarsi sui fianchi, una parte critica del fisico, si parla appunto di maniglie dell’amore. Il grasso si localizza sulla fascia addominale e comporta una serie di problematiche alla salute e all’organismo, in generale.

Per ridurre le maniglie dell’amore, è bene cominciare a condurre uno stile di vita che sia maggiormente dinamico, facendo gli esercizi utili per riuscire a contrastare questo inestetismo. Bisogna eseguire gli esercizi con costanza e almeno tre volte a settimana se si vogliono ottenere ottimi risultati per il proprio fisico.

Lo stacco da terra è un esercizio perfetto per chi ha questo inestetismo, anche se sarebbe meglio evitarlo in caso di mal di schiena. Un esercizio nel quale si usa un attrezzo, quale il bilanciere da sollevare. Durante l’esecuzione, si consiglia di prestare attenzione ai movimenti in modo da non farsi troppo male. Un altro esercizio utile è il low plank con ginocchia e gomiti a terra con la schiena ben dritta e la pancia in dentro. Bisogna essere in gradi mantenere la posizione per 30 secondi circa.

Gli esercizi per ridurre e contrastare questo inestetismo sono vari: si va da attività a corpo libero come plank, squat, ma anche esercizi con l’uso di attrezzi quali bilancieri, palla fitness o pesi di qualunque genere. La cosa importante è prestare sempre attenzione ai movimenti che si fanno e fare sempre un po’ di riscaldamento prima e dopo l’esercizio.

Maniglie dell’amore: dieta

Con questo nome si fa riferimento proprio agli accumuli di grasso che si localizzano soprattutto sui fianchi. Un inestetismo che colpisce soprattutto gli uomini, ma che si può verificare anche nella donna. Insieme agli esercizi e all’attività fisica da praticare in modo costante, per riuscire a ridurre le maniglie dell’amore, bisogna curare l’alimentazione.

Adottare uno stile di vita alimentare che sia sano e corretto sicuramente aiuta a rimuovere il grasso in eccesso e quindi le maniglie dell’amore. Bisogna ridurre le calorie cercando di eliminare o limitare gli alimenti elaborati e troppo ricchi di grassi e fritture. Sono alimenti pieni di calorie, grassi e di additivi che causano solo danni alla salute.

No al consumo di bevande zuccherate, cibo da fast food, patatine, gelati e intingoli vari. Molto importante assumere delle proteine che sono fondamentali soprattutto se si fa attività fisica. Il pollo, il tacchino, i tagli di carne bianca, insieme al pesce, quale salmone, sgombro e merluzzo sono alimenti che non devono mancare nella dieta per ridurre le maniglie dell’amore.

L’acqua non elimina le maniglie dell’amore, ma bere almeno due litri al giorno aiuta a smaltire i depositi di grasso che si accumulano in questa zona. I soggetti che conducono uno stile di vita dinamico e attivo dovrebbero consumare molta più acqua. Bere molti liquidi, magari prima dei pasti, aiuta a saziarsi e mangiare meno.

Maniglie dell’amore: integratore

Insieme alla dieta e all’attività fisica, per ridurre e combattere le maniglie dell’amore, si consiglia di abbinare, per un dimagrimento rapido, un integratore e il migliore, tra i tanti, è Aloe Vera Slim, a base naturale che ha diverse proprietà e benefici. Un prodotto di origine italiana che i consumatori apprezzano per la sua efficacia e i risultati che permette di ottenere.

Un integratore che brucia sia i grassi che le calorie in eccesso, apportando miglioramenti per quanto riguarda l’assimilazione digestiva e il funzionamento del fegato, oltre a regolare il transito intestinale. Ha potere saziante e anche depurante per i reni e l’intestino.

Consigliato dagli stessi professionisti del settore proprio perché naturale e quindi privo di effetti collaterali o controindicazioni che possono essere dannosi. Aloe Vera Slim si basa su componenti naturali che sono l’aloe, una pianta che aiuta a favorire il transito dell’intestino e quindi una buona evacuazione, migliora la funzione epatica e digestiva e il tè verde, un ottimo brucia grassi che velocizza il dimagrimento e permette di raggiungere la forma desiderata.

Ne bastano una o due compresse dopo i pasti per attaccare sin da subito gli accumuli di adipe.

Non si acquista nei negozi o e-commerce, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo per approfittare della promozione di 4 confezioni di Aloe Vera Slim al costo di 49,99€ invece di 200. Questo perché è un integratore originale ed esclusivo.

È possibile pagare con queste modalità: Paypal, la carta di credito o direttamente al corriere in contrassegno, quindi in contanti al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.