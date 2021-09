Manila Nazzaro contro Caterina Balivo: “Chi non vorrei trovare al GF Vip? Lei!”

Manila Nazzaro ha confessato i motivi della sua antipatia per Caterina Balivo e ha scagliato una frecciatina contro la famosa collega.

Manila Nazzaro ha scagliato una frecciatina infuocata contro la collega conduttrice Caterina Balivo, con cui da tempo esisterebbe una certa rivalità.

Manila Nazzaro contro Caterina Balivo: la frecciatina

Non corre buon sangue tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo e la stessa ex Miss – che presto sarà concorrente del GF Vip 6 – ha confessato che non le piacerebbe ritrovare la collega tra i volti tv all’interno del programma (condotto da Alfonso Signorini).

“Chi non vorrei mai trovare dentro Casa? Caterina Balivo… Eh vabbè, simpatie e antipatie ci sono…“, ha ammesso. A quanto pare la rivalità tra le due risalirebbe al 1999, quando entrambe presero parte al concorso di bellezza Miss Italia. La vincitrice di quell’edizione fu Manila Nazzaro, che ha confessato di non aver mai legato con la famosa collega:

“Se io e Caterina Balivo siamo amiche? In verità no. Durante il concorso non abbiamo mai legato.

Ricordo le nostre aspirazioni: io che sognavo di diventare una conduttrice tv mentre lei voleva fare la giornalista. In verità sono più amica di Elisa Isoardi, che due anni dopo è arrivata seconda. Io presentavo il dopo concorso e ci siamo conosciute lì. Io e Caterina abbiamo avuto due carriere diverse. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”, ha ammesso.

Manila Nazzaro: la reazione di Caterina Balivo

Anche Caterina Balivo ha parlato della vittoria di Manila Nazzaro al concorso e del suo terzo posto, svelando di non aver preso bene la questione vista la sua grande competitività: “Se ci rimasi male per il terzo posto? Moltissimo, ho pianto per anni perché volevo vincere, ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima: alta un metro e 80, con degli occhi azzurri pazzeschi.

Ma purtroppo ho un grande pregio, che poi è anche il mio peggior difetto: sono molto competitiva e questo significa che non ti godi mai nulla”, ha ammesso.

Manila Nazzaro e Caterina Balivo oggi

Oggi le due conduttrici hanno preso strade diverse: Manila Nazzaro, che sta per entrare nella casa del GF Vip 6, è mamma di due bambini (avuti con Francesco Cozza) e oggi è legata a Lorenzo Amoruso. Caterina Balivo, che ha detto addio a Vieni da Me un anno fa, è mamma dei piccoli Cora e Guido Alberto, avuti insieme a suo marito Guido Maria Brera.