Manila Nazzaro contro Caterina Balivo: “Non la vorrei mai trovare nella casa del Grande Fratello Vip”

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, si prepara a varcare la famosa porta rossa e animare la casa del Grande Fratello Vip: intanto però, non nasconde una certa antipatia verso Caterina Balivo.

Manila Nazzaro contro Caterina Balivo

Alla domanda “Chi non vorresti incontrare nella casa del Gf?”, la Nazzaro non ha dubbi e come risposta fa il nome di Caterina Balivo, scatenando non poche polemiche sui social, in particolare dai fan dell’ex conduttrice di “Vieni da me”.

Proprio sui social network ha replicato a chi l’accusa di sgarbo e ha aggiunto: “E va beh, simpatie e antipatie ci sono“.

Manila Nazzaro e Caterina Balivo a Miss Italia

Più di vent’anni fa la carriera lavorativa le aveva fatte incontrare. Nel 1999, infatti, entrambe parteciparono a Miss Italia. La Nazzaro vinse, la Balivo si fermò al terzo posto.

“Durante il concorso non abbiamo mai legato. Io sognavo di diventare una conduttrice, mentre lei voleva fare la giornalista. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”, aveva rivelato Manila Nazzaro in passato.

Lunedì 13 settembre 2021, in prima serata su Canale 5, comincia la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà ancora Alfonso Signorini, affiancato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il cast si preannuncia scintillante e pronto a fare discutere. Tra loro anche Manila Nazzaro, ex Miss Italia. Oltre a lei animeranno la casa più spiata d’Italia anche Aldo Montano (reduce dalle Olimpiadi), Amedeo Goria (che segue la scia di ex moglie e figlia), Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri, fino a Manuel Bortuzzo.

Nella casa arriveranno l’ex tronista Sophie Codegoni e Soleil Sorge, fino al tanto discusso Tommaso Eletti, che si è fatto conoscere non senza polemiche nell’ultima edizione di Temptation Island.