Manila Nazzaro contro Clarissa: “Mi impedisce di contattare Lulù!”

Con una diretta social Manila Nazzaro si è scagliata contro Clarissa Selassié, che l’avrebbe boccata dai suoi canali social.

Manila Nazzaro contro Clarissa Selassié

A pochi giorni dalla fine del GF Vip 6, Manila Nazzaro ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i suoi ex colleghi, da Katia Ricciarelli a Clarissa Selassié che, a quanto pare, l’avrebbe bloccata via social.

“Tifavo più per Lulù ma perché con lei ho avuto un rapporto diverso, molto vero.

Non riesco a taggarla perché Clarissa ha deciso di bloccare il mio profilo e anche quello di Lorenzo a Lulù, spero che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali, non c’entra niente. Jessica avrà un futuro, sono solo un po’ non contenta che lei credesse troppo in Barù”, ha confessato Manila Nazzaro, che evidentemente è rimasta male per il comportamento della principessa etiope.

L’opinione su Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro ha confessato via social anche come sarebbero andate a finire le cose tra lei e Katia Ricciarelli, che all’inizio erano amiche al GF Vip.

“Io e Katia eravamo amiche.

Nella prima parte del mio percorso è stata molto importante per me, non rinnego nulla, compresa Sole. Mi hanno dato tanto, poi è successo che la stanchezza, il nervosismo, ha cambiato gli equilibri. Così sono successe cose spiacevoli e ho dovuto mettere un freno. Mi sono dissociata, ma quando ti dissoci con Katia lei lo vede come tradimento e quindi è diventata una sorta di mia nemica, anche se in quella Casa si vivono cose che fuori non noteresti.

Quando Katia ha sbagliato, mi sono dissociata, anche se nei momenti difficili si è esposta molto per me e questo lo riconosco”, ha dichiarato Manila, che oggi a quanto pare non ha più un grande rapporto con la cantante lirica.