Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli e Giucas Casella: lo sfogo

Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli e Giucas Casella

In merito alla tenore l’ex Miss ha dichiarato: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico“. Sul conto di Giucas Casella invece ha affermato: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“. L’ex moglie di Pippo Baudo e l’illusionista replicheranno alle parole della loro ex compagna d’avventura?

Gli amici di Manila al GF Vip

Dopo la fine del reality show Manila Nazzaro ha confessato che avrebbe continuato a sentire Miriana Trevisan, ma anche Aldo Montano e Lulù Selassié: “Miriana la sento ogni giorno. Idem con Aldo Montano. A Lulù le sono stata vicina quando si è lasciata con Manuel Bortuzzo, però al primo posto metto il rapporto con Miriana”, ha dichiarato.

In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lei e gli altri ex concorrenti del programma e, soprattutto, se Miriana riceverà le repliche di Katia Ricciarelli e Giucas Casella dopo quanto da lei affermato.