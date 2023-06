Manila Nazzaro contro TheBorderline per l'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti.

Manila Nazzaro si è scagliata contro i TheBorderline, il gruppo di youtuber responsabili dell’incidente dove è morto il piccolo Manuel, un bambino di soli 5 anni.

Manila Nazzaro contro TheBorderline

I TheBorderline sono un gruppo di youtuber noti soprattutto nel quartiere Casal Palocco di Roma. Sono loro che, a bordo di una Lamborghini, hanno fatto una stupida challenge causando l’incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, di soli 5 anni. Manila Nazzaro, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro i ragazzi.

Lo sfogo di Manila Nazzaro

Manila, con una serie di Stories, ha dichiarato:

“Quattro mocciosi viziati e senza cervello noleggiano un’auto di lusso con i soldi di papino e distruggono una famiglia. Vi odio profondamente. Buttate la chiave della cella”.

Le parole della Nazzaro sono dure, ma giuste. Non a caso, nessun fan si è detta in disaccordo con lei.

TheBorderline: un solo indagato per omicidio

Oltre a Manila Nazzaro, tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo si sono scagliati contro i TheBorderline. Per il momento, soltanto Matteo Di Pietro, ovvero lo youtuber che era alla guida della Lamborghini, è indagato per omicidio stradale. La popolazione, quasi in massa, chiede una condanna anche per gli altri.