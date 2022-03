Manila Nazzaro dimentica Soleil: “Sono molto amareggiata”

Manila Nazzaro ha evitato di ringraziare Soleil Sorge dopo la fine della sua esperienza al GF Vip.

L’amicizia sbocciata tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge nella casa del GF Vip è durata meno di un batter di ciglia e l’ex Miss ha deciso di non ringraziare l’influencer dopo la fine della sua esperienza al GF Vip.

Manila Nazzaro: il rapporto con Soleil

Negli ultimi mesi il rapporto sbocciato tra Soleil e Manila Nazzaro al GF Vip ha vissuto alti e bassi, specialmente dopo l’avvicinamento tra Manila e Delia Duran all’interno della casa di Cinecittà. Una volta lasciato il programma, Manila ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto durante l’esperienza vissuta nel reality show, ma ha voluto escluso Katia Ricciarelli e Soleil Sorge dal suo messaggio di ringraziamento.

Quando i fan le hanno chiesto delucidazioni in tal senso, Manila ha risposto: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione”.

Manila Nazzaro e Delia Duran

Nonostante l’amicizia con Soleil sia ormai un capitolo archiviato, Manila Nazzaro avrebbe stretto altri ottimi legami all’interno del reality show, compreso quello con Delia Duran. Una volta rientrata a casa l’ex Miss ha trovato in valigia proprio un messaggio da parte della moglie di Belli, che ha voluto ribadirle così il suo affetto e la sua imperitura stima.

“Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo mi dimostra che ne è valsa la pena”, ha scritto Manila postando le immagini del messaggio di Delia nelle sue stories. Le due continueranno a frequentarsi anche dopo la fine del programma?