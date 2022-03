Manila Nazzaro sparita dopo il GF Vip: l'ex Miss Italia torna sui social per fare chiarezza.

Dopo la sua eliminazione dal GF Vip, Manila Nazzaro è sparita dalla circolazione. L’ex Miss Italia è tornata sui social per una comunicazione lampo e ha spiegato ai fan il motivo per cui non è ancora tornata attiva.

Grande protagonista del GF Vip, Manila Nazzaro è uscita dalla Casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale. L’ex Miss Italia, appena arrivata in studio, ha espresso ad Alfonso Signorini le sue emozioni a caldo. Ha dichiarato:

“Sono molto emozionata, il GF per me è stato incredibile e totalizzante. Mi sono data totalmente, non mi sono mai tradita e non sono stata qualcosa che non sono anche nella vita di tutti i giorni. Se questo qualcosa è silenzioso, rispettoso ed educato e fa poco rumore, io purtroppo ho pagato questo scotto, quello di non essere compresa ed essere fraintesa. La bontà in tv viene poco compresa e ti dicono che sei falso. Così leggono la sincerità. Io voglio ringraziare Adriana di cuore perché ho avvertito la sua stima e il suo affetto. Il mio difetto è la paura di illudere chi ho davanti e questo mi portava a comprendere l’incomprensibile. Però non sono mai stata fasulla. Andare via dal GFVip è come se finisse una sorta di relazione. Mi sono fatta vedere a lavare i panni, il bagno e i pavimenti, ma questa è quella che sono nel reale”.